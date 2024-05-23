Bolu\'da düzenlenen Eğitim Şenliği\'nde öğretmenler projelerini tanıttı

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Bolu'da düzenlenen "Eğitim Şenliği"nde, öğretmenler hayata geçirdikleri projeleri anlattı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen şenliğe katılan öğretmenler, daha kolay öğrenme ve teknolojik gelişmelerin eğitimde kullanılması gibi konularda hazırladıkları projeleri tanıttı.

Daha sonra halk oyunları gösterisi ve genç ozanlar konseri sunuldu.

Etkinliğe, Vali Erkan Kılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.