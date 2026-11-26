BOLU'da sürücüsünün el freni çekmeyi unuttuğu minibüs hareket ederek kaldırımdaki tabelaya çarptı. Sürücünün aracı durdurmaya çalıştığı ve kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Gölyüzü Mahallesi Şehit İhsanbey Sokak'ta meydana geldi. Sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu park halindeki minibüs, hareket etti. Bunu gören ve hemen girdiği iş yerinden çıkan sürücü, koşup yolcu kapısından araca binerek durdurmaya çalıştı. Minibüs kaldırım üzerindeki tabelaya çarptıktan sonra kendiliğinden durdu. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.