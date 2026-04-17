Bolu'da Eşine Araçla Çarptı, Tutuklandı
Bolu'da Eşine Araçla Çarptı, Tutuklandı

17.04.2026 20:09
O.T., tartıştığı eşi Z.T.'yi aracıyla ezerek yaraladı. Olay güvenlik kamerasında görüntülendi.

BOLU'da sokakta tartıştığı eşinin üzerine araç sürerek çarpıp ayaklarını ezen O.T. tutuklandı. Şüphelinin aracıyla eşine çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 6 Nisan'da Sağlık Mahallesi Cami Yanı Sokak üzerinde meydana geldi. Sokakta O.T. ve eşi Z.T ile tartıştı. Çift arasında yaşanan tartışma sırasında araya giren bir yakını Z.T. adlı kadını uzaklaştırmaya çalıştı. Tartışmanın ardından O.T. park halinde bulunan hafif ticari aracına binerken, eşi Z.T. aracın önüne geçip gitmesini engellemeye çalıştı. Bu sırada O.T, aracını hareket ettirerek önündeki eşi Z.T.'yi ezdi. Ayakları aracın altında kalan genç kadın yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından hastaneye sevk edilen kadının iki ayağında kırık olduğu tespit edildi. O.T.'nin aracıyla eşine çarparak ayaklarını ezdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan O.T. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelinin daha önce de eşine şiddet uyguladığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

HABER: Mutlu YUCA/BOLU,

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Bolu, Suç, Son Dakika

