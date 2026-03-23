Bolu\'da Ev Çatı Yangını Kontrol Altına Alındı

Bolu'nun Göynük ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı Kozcağız köyünde Raif Karakaş'a ait tek katlı evin bacasında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çatıyı sardı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Göynük Belediyesi itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak söndürdü.
Çatının büyük bölümünün kullanılamaz hale geldiği yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
