Bolu\'da Gazze için düzenlenen etkinlikte uçurtmalar gökyüzüne bırakıldı

Bolu'da Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliği kapsamında Gazze'deki çocuklar için uçurtmalar gökyüzüyle buluşturuldu.

Valilik koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünün organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinlik için öğrenciler Kent Meydanı'nda bir araya geldi.

Vali Abdulaziz Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Turan, daire amirleri ve öğrenciler, Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde Karaçayır Atletizm Pisti'ne kadar yürüdü.

Yürüyüşte öğrenciler, 200 metre uzunluğunda Türk bayrağı da taşıdı.

Atletizm pistinde protokol üyeleri ve öğrenciler, Filistin bayrağının renklerini simgeleyen siyah, beyaz, yeşil ve kırmızı balonları gökyüzüne bıraktı.

Daha sonra öğrenciler, üzerlerinde Türk ve Filistin bayrakları ile Filistin'e ait bazı görsellerin olduğu uçurtmaları uçurdu.