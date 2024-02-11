Bolu'da Göynük ilçesinde kayıp kişi gölde ölü bulundu - Son Dakika
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Bolu'da Göynük ilçesinde kayıp kişi gölde ölü bulundu

Bolu\'da Göynük ilçesinde kayıp kişi gölde ölü bulundu

Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Sünnet köyünde yaşayan Sercan Aslan, babası İlyas Aslan'dan haber alamadıklarını jandarmaya bildirdi. Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından yapılan arama çalışmalarında İlyas Aslan'ın cansız bedeni, Sünnet Gölü Tabiat Parkı'ndaki gölde bulundu. Ceset, otopsi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

11.02.2024 10:15
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Bolu'nun Göynük ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi, gölde ölü bulundu.

İlçeye bağlı Sünnet köyü Yapraklı Mahallesi'nde oturan Sercan Aslan, İlçe Jandarma Komutanlığına giderek babası İlyas Aslan'dan (63) iki gündür haber alamadıklarını bildirdi.

Bunun üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Vatandaşların da katıldığı çalışmalarda Aslan'ın cansız bedeni, Sünnet Gölü Tabiat Parkı'ndaki gölde bulundu.

Sudan çıkarılan ceset, otopsi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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