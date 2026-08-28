Bolu\'da Hava Sıcaklığı 15 Derece Düştü

BOLU'da dün 30 dereceyi bulan hava sıcaklığı, bugün yaklaşık 15 derece düşerken, gün boyu aralıklarla sağanak etkili oldu.

Meteoroloji İl Müdürlüğü'nün yağış uyarısının ardından Bolu'da gün boyu aralıklarla sağanak etkisini gösterdi. Hava sıcaklığının dün 30 dereceye kadar yükselmesinin ardından bugün sağanak ile birlikte sıcaklık 15 dereceye kadar düştü. Sağanağın gün boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.