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Bolu'da Hayır Çarşısı ve Gıda Bankası Açıldı - Son Dakika
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Bolu'da Hayır Çarşısı ve Gıda Bankası Açıldı

Bolu Belediyesi Hayır Çarşısı ve Gıda Bankası yeni binasında hizmete girdi. Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolulara çağrıda bulunarak, 'Hemşerilerimden sıfır veya kullanmadıkları, iş görebilecek her türlü yardımlarını bekliyorum. Emin olun yapacağınız bu yardımlarla daha çok çocuğun, ailenin yüzü gülecek' dedi. Bolu Belediyesi, bu yıl açılışını yaptığı Aktaş Mahallesi'ndeki Solmaz Ana Aşevi'nin hemen yanına fiziki yapısı ve ürün çeşitliliği ile çok daha büyük Hayır Çarşısı ve Gıda Bankası kazandırdı. Sıfır veya kullanılabilir durumda binlerce ikinci el giyim ve ev eşyası ile muhtelif gıda malzemelerinin bulunduğu iki katlı modern Hayır Çarşısı ve Gıda Bankası hizmete girdi. Bolu Belediyesi'nin gıda bankasından 2 yıldır ihtiyaçlarını karşılayan bir kadın, 'Tanju başkanımızdan Allah bin kere razı olsun. Fakir fukaranın babası kimseyi geri çevirmiyor. Elinden geldiği kadar yardım ediyor. Allah ondan razı olsun' diye konuştu. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Hayır Çarşısı ve Gıda Bankası'ndaki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, 'Bu yıl Aktaş Mahallesi'nde açılışını yaptığımız Solmaz Ana Aşevi'mizin hemen yanına Hayır Çarşısı ve Gıda Bankası kazandırdık. Burada oyuncaktan ev eşyasına, ikinci el kıyafetten ayakkabıya kadar, her türlü gıda ve temizlik ürününe her şey mevcut' ifadelerini kullandı. Boluluların yardım konusunda duyarlı olduğunu vurgulayan Özcan, 'Sağ olsunlar vatandaşlarımız çok duyarlı. Biz de vatandaşlarımızın katkılarıyla aldığımız bu yardımları ihtiyaç sahiplerimize adaletli şekilde dağıtıyoruz. Bundan sonraki süreçte de hayırsever Bolulu hemşerilerimden sıfır veya kullanmadıkları, iş görebilecek her türlü yardımlarını bekliyorum. Emin olun yapacağınız bu yardımlarla daha çok çocuğun, ailenin yüzü gülecek' diye konuştu.

04.01.2024 - 16:03,
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Bolu'da Hayır Çarşısı ve Gıda Bankası açıldı

BOLU - Bolu Belediyesi Hayır Çarşısı ve Gıda Bankası yeni binasında hizmete girdi. Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolulara çağrıda bulunarak, "Hemşerilerimden sıfır veya kullanmadıkları, iş görebilecek her türlü yardımlarını bekliyorum. Emin olun yapacağınız bu yardımlarla daha çok çocuğun, ailenin yüzü gülecek" dedi.

Bolu Belediyesi, bu yıl açılışını yaptığı Aktaş Mahallesi'ndeki Solmaz Ana Aşevi'nin hemen yanına fiziki yapısı ve ürün çeşitliliği ile çok daha büyük Hayır Çarşısı ve Gıda Bankası kazandırdı. Sıfır veya kullanılabilir durumda binlerce ikinci el giyim ve ev eşyası ile muhtelif gıda malzemelerinin bulunduğu iki katlı modern Hayır Çarşısı ve Gıda Bankası hizmete girdi.

Bolu Belediyesi'nin gıda bankasından 2 yıldır ihtiyaçlarını karşılayan bir kadın, "Tanju başkanımızdan Allah bin kere razı olsun. Fakir fukaranın babası kimseyi geri çevirmiyor. Elinden geldiği kadar yardım ediyor. Allah ondan razı olsun" diye konuştu.

"Her şey mevcut"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Hayır Çarşısı ve Gıda Bankası'ndaki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, "Bu yıl Aktaş Mahallesi'nde açılışını yaptığımız Solmaz Ana Aşevi'mizin hemen yanına Hayır Çarşısı ve Gıda Bankası kazandırdık. Burada oyuncaktan ev eşyasına, ikinci el kıyafetten ayakkabıya kadar, her türlü gıda ve temizlik ürününe her şey mevcut" İfadelerini kullandı.

"İş görebilecek her türlü yardımı bekliyorum"

Boluluların yardım konusunda duyarlı olduğunu vurgulayan Özcan, "Sağ olsunlar vatandaşlarımız çok duyarlı. Biz de vatandaşlarımızın katkılarıyla aldığımız bu yardımları ihtiyaç sahiplerimize adaletli şekilde dağıtıyoruz. Bundan sonraki süreçte de hayırsever Bolulu hemşerilerimden sıfır veya kullanmadıkları, iş görebilecek her türlü yardımlarını bekliyorum. Emin olun yapacağınız bu yardımlarla daha çok çocuğun, ailenin yüzü gülecek" diye konuştu.

Bolu\'da Hayır Çarşısı ve Gıda Bankası Açıldı
Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel Bolu'da Hayır Çarşısı ve Gıda Bankası Açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bolu'da Hayır Çarşısı ve Gıda Bankası Açıldı - Son Dakika
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