Bolu\'da İş İnsanı Tutuklandı

BOLU'da, Haktan Y. isimli kişiyi darbeden tanınmış iş insanı Abdullah Onur (46) ve şoförü Alihan Kaydın, 'kasten yaralama' ve 'tehdit' suçlarından tutuklandı.

Bolu'nun tanınmış iş insanı Abdullah Onur, geçen pazar gecesi bilinmeyen nedenle tartıştığı Haktan Y.'yi evinin önünde şoförü Alihan Kaydın ile birlikte darbetti. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlandırıldı. Haktan Y., kendisini darbeden Abdullah Onur ve şoförü Alihan Kaydın'dan şikayetçi oldu. Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Onur ve Kaydın gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, 'kasten yaralama' ve 'tehdit' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu arada Abdullah Onur, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldüğü sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere küfür etti.