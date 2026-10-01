Bolu'da jandarma, FETÖ'den 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firariyi yakaladı

Bolu'da silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Çalışmalar kapsamında "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.