Bolu'da jandarma, FETÖ'den 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firariyi yakaladı

Bolu'da jandarma, FETÖ'den 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firariyi yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu Valiliğinin açıklamasına göre, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Bolu'da silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Bolu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Çalışmalar kapsamında "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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