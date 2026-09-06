Bolu'da jandarma, yapay zekalı Karagöz sistemiyle milli parklarda arananları tespit ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bolu'da jandarma, yapay zekalı Karagöz sistemiyle milli parklarda arananları tespit ediyor

Bolu\'da jandarma, yapay zekalı Karagöz sistemiyle milli parklarda arananları tespit ediyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da jandarma ekipleri, Abant Gölü ve Yedigöller milli parkları ile Gölcük Tabiat Parkı'nda yaklaşık 6 aydır kullanılan yapay zeka destekli mobil yüz tanıma sistemi 'Karagöz'le görev yapıyor.

Bolu'da jandarma ekipleri, ziyaretçi yoğunluğu yaşanan doğal parklarda huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik mobil yüz tespit kamera sistemi "Karagöz" eşliğinde görev yapıyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, özellikle ziyaretçi yoğunluğunun arttığı dönemlerde milli ve tabiat parkları, yol kontrol noktaları, tesis girişleri ve kalabalık etkinlik alanlarında yerli ve milli olarak geliştirilen teknolojik imkanlardan yararlanıyor.

Jandarma Genel Komutanlığı Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanlığınca geliştirilen ve ASELSAN tarafından üretilen yapay zeka destekli sistem, yoğun insan hareketliliğinin bulunduğu noktalarda jandarma ekiplerinin çalışmalarına destek oluyor.

Kameralardan alınan yüz görüntülerini kayıtlı verilerle karşılaştırarak kimlik tespitine imkan sağlayan sistemle farklı veri tabanlarında yapılan sorgulamayla elde edilen sonuç, görevli personelin kullandığı tablete aktarılıyor.

Hakkında arama ya da yakalama kararı bulunan kişi tespit edildiğinde tablete uyarı veren sistem sayesinde, jandarma personelinin bu kişiyle ilgili işlem yapması sağlanıyor.

"Karagöz", kapalı devre üzerinde çalışıyor ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (KVKK) uygun hareket ediliyor.

Bu sayede jandarma ekiplerinin, kalabalık alanlarda vatandaşların günlük yaşamını mümkün olduğunca etkilemeden aranan kişileri tespit etmesi ve gerekli adli işlemleri başlatması hedefleniyor.

Abant Gölü ve Yedigöller milli parkları ile Gölcük Tabiat Parkı gibi kalabalık yerlerde yaklaşık 6 aydır kullanılan sistem, kolluk kuvvetlerinin aranan kişilerin tespitine yönelik çalışmalarını daha hızlı ve kolay yapmasına imkan sağlıyor.

"Uygulama güvenlik açısından önemli"

Ankara'dan ailesi ve arkadaşlarıyla Gölcük Tabiat Parkı'na gelen Mustafa Kaleli, uygulamayı ilk kez burada gördüğünü söyledi.

Yapay zeka destekli güvenlik uygulamalarının insanlara güven verdiğini belirten Kaleli, "Herkesin güvenliğini sağlayabilecek yapay zeka destekli çözümlerin olması gurur veriyor. Bunun ülkemizde tasarlanması ve üretilmesi de çok güzel. Ürünün güvenliği sağlayacak kalabalık yerlerde de kullanılması bizi çok daha güvende hissettiriyor." dedi.

Kaleli, yerli teknoloji ürünlerinin polis ve jandarma gibi güvenlik birimlerince kullanılmasının gurur verici olduğunu ifade etti.

Kırıkkale'den ailesiyle Gölcük'e gelen Selçuk Özaslan da tabiat parkını ikinci kez ziyaret ettiklerini belirterek, bölgenin doğasını çok sevdiklerini kaydetti.

Jandarma ekiplerini ve bu sistemi parkta görmekten memnuniyet duyduğunu dile getiren Özaslan, uygulamanın güvenlik açısından önemli olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Yapay Zeka, Teknoloji, Jandarma, Güvenlik, Güncel, Abant, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da jandarma, yapay zekalı Karagöz sistemiyle milli parklarda arananları tespit ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gülaçan-4 Tespit Kuyusu’nda sondaj sürüyor Gülaçan-4 Tespit Kuyusu’nda sondaj sürüyor
Esenyurt’ta korsan taksicilik yapan emekli polis, ceza yazan meslektaşını şehit etti Esenyurt’ta korsan taksicilik yapan emekli polis, ceza yazan meslektaşını şehit etti
Deniz Göktaş’tan esprili cezaevi mesajı Deniz Göktaş'tan esprili cezaevi mesajı
Kahramanmaraş okul saldırısı davasında İsa Aras Mersinli’nin annesi tahliye edildi Kahramanmaraş okul saldırısı davasında İsa Aras Mersinli'nin annesi tahliye edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı 12 ülkeye yeni büyükelçi atandı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 12 ülkeye yeni büyükelçi atandı
Son seçimleri en yakın tahmin eden şirketten yeni anket DEM Parti yerini kaptırdı Son seçimleri en yakın tahmin eden şirketten yeni anket! DEM Parti yerini kaptırdı

11:55
Adliye önündeki görüntüsü olay olmuştu Gökçek sessizliğini bozdu
Adliye önündeki görüntüsü olay olmuştu! Gökçek sessizliğini bozdu
11:44
Savaşın Türkiye’ye enflasyon faturası belli oldu: Tam 7 puan
Savaşın Türkiye'ye enflasyon faturası belli oldu: Tam 7 puan
11:03
Orta Vadeli Program açıklandı Yıl sonu enflasyon tahmini yükseltildi
Orta Vadeli Program açıklandı! Yıl sonu enflasyon tahmini yükseltildi
10:47
Uçakta ortalığı birbirine kattı Sonu böyle oldu
Uçakta ortalığı birbirine kattı! Sonu böyle oldu
10:28
Altınlarla kaybolan Özbek gelinin düğün öncesi röportaj verdiği ortaya çıktı
Altınlarla kaybolan Özbek gelinin düğün öncesi röportaj verdiği ortaya çıktı
10:22
Cemal Enginyurt’un “Hayırlı olsun“ dediği ünlü mekan mercek altında Oğlu ortak çıktı
Cemal Enginyurt'un "Hayırlı olsun" dediği ünlü mekan mercek altında! Oğlu ortak çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2026 12:46:50. #7.13#
SON DAKİKA: Bolu'da jandarma, yapay zekalı Karagöz sistemiyle milli parklarda arananları tespit ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement