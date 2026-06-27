Bolu'da Kadınlar Deri İşleme Kursu Açtı

Bolu'da açılan deri işleme kursu, farklı meslek ve yaş gruplarından kadınlara kendi tasarımlarını ortaya çıkarma imkanı sunuyor.

Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde geçen yıl ekim ayında başlayan kursa katılan 28 kadın, hakiki deriyi el işçiliğiyle çanta, cüzdan ve çeşitli aksesuarlara dönüştürüyor.

Bazı kadınlar kursta öğrendikleriyle yaptıkları çanta, cüzdan ve farklı ürünleri yakınlarına hediye ederken bazıları ise hobilerini mesleğe dönüştürmeyi amaçlıyor.

Her biri farklı yaşam öyküsüne sahip kursiyerler, aynı ortamda hem üretmenin hem de birlikte öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.

"Kursiyerler hayal gücüyle çok güzel işler ortaya çıkarıyor"

Usta öğretici Neşe Çağan, AA muhabirine, eğitimlerin deri çeşitlerinin tanınmasıyla başladığını, ardından tasarım, kalıp çıkarma, kesim ve elde dikiş aşamalarına geçildiğini söyledi.

Kursiyerlerin hazır kalıpları uygulamak yerine kendi tasarımlarını oluşturduğunu anlatan Çağan, önce fikirlerin kağıda aktarıldığını, ardından kalıp hazırlanarak üretim sürecinin başladığını kaydetti.

Çağan, ürünlerin tamamen el işçiliğiyle ortaya çıkarıldığını belirterek "Elle dikiş tekniğiyle komple her şey el işçiliği olarak yapıyorlar. Kursiyerler hayal gücüyle çok güzel işler ortaya çıkarıyor." dedi.

Farklı meslek gruplarından kursiyerlerin olduğunu ifade eden Çağan, "İş dünyasından gelen, emekli olmuş, sonra da kendine uğraş arayan insanlar var. Onun dışında hobi edinmek ya da kendi yaptığı çantayı kullanmak isteyen kursiyerler var. Aslında kurs, hobi kursu olarak açılıyor ama arkadaşlar çok güzel iş çıkardıkları için çevrelerinden sipariş de alıyor. Uğraşlarını maddi olarak kazanca da dönüştürüyorlar." diye konuştu.

"Kendi atölyemi kurmayı hedefliyorum"

50 yaşındaki ev hanımı kursiyer Suna Turgut da kursa sadece boş zamanını değerlendirmek için katılmadığını, bu hobiyi mesleğe dönüştürmeyi hedeflediğini söyledi.

Deri işleme işini çok sevdiğini anlatan Turgut, "Bu işi çok sevdiğim için artık hobiden çıktı. Ustalık belgelerimi aldım. İleride bu işi yapmayı düşünüyorum." dedi.

Turgut, kendi atölyesini kurmayı hedeflediğini belirterek geliştirdikleri yeni tasarımlarla hayallerini gerçeğe dönüştürmeye çalıştıklarını söyledi.

64 yaşındaki ev hanımı kursiyer Selay Dindar ise kursa başladığında deriyi hiç tanımadığını, zamanla kendi ürünlerini tasarlayabilecek seviyeye geldiğini kaydetti.

Açtıkları sergiler sayesinde ürünlerini tanıtma fırsatı bulduklarını anlatan Dindar, üretimlerini sürdürmek istediğini dile getirdi.

-"Kadınlar üretmeyi seviyor"

Uzun yıllar belediyede yöneticilik yaptıktan sonra emekli olan 56 yaşındaki Songül Akman ise çalışma hayatında kendine zaman ayıramadığını, kurs sayesinde bu fırsatı yakaladığını söyledi.

Akman, "Derinin çok geniş alanı var. Ağırlıklı olarak çanta çalışıyoruz ama çantanın yanında çok farklı şeyler de yaptık. Deriyle çalışmayı çok sevdim." dedi.

Kursa devam eden Firdevs Avcı da kadınların üretimden kopmaması gerektiğini vurguladı.

Kadınların doğaları gereği üretmeyi seven yapıya sahip olduğunu belirten Avcı, "Buradaki hanımların hepsi hayatı seviyor, hayatın içinde olmak istiyorlar, üretmeyi seviyorlar. O yüzden ek iş olarak da yapılabilir, sadece iş olarak da yapılabilir." ifadelerini kullandı.

Avcı, kursun yalnızca yeni beceri kazandırmadığını, burada kadınların sosyalleştiği, birbirinden ilham aldığını ve birlikte ürettiği özel ortam oluşturduğunu sözlerine ekledi.