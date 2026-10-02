Bolu\'da kafasına trafik dubası takan traktör sürücüsü kent merkezinde dikkat çekti

Bolu'da kafasına trafik dubası takan traktör sürücüsü kent merkezinde dikkat çektiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu'da Akpınar Mahallesi İzzet Baysal Caddesi üzerinde kafasına trafik dubası takan traktör sürücüsü, kent merkezinde ilerlerken dikkat çekti. Arkasından gelen başka bir sürücü, o anları görüntüledi.
Mutlu YUCA/BOLU, – BOLU'da kafasına taktığı trafik dubası ile kullandığı traktörle ilerleyen sürücü dikkat çekti.
Akpınar Mahallesi İzzet Baysal Caddesi üzerinde kafasına trafik dubası takan sürücü traktörü ile ilerledi. Kent merkezinde kafasında dubayla trafikte ilerleyen traktör sürücüsü dikkat çekti. Traktör sürücüsünü arkasından gelen başka bir sürücü görüntüledi.
Kaynak: DHA
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