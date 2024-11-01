Bolu\'da Kafe Önünde Kaza

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BOLU'da direksiyon başında rahatsızlanan Ş.T.'nin (74) kullandığı cip, kafede oturan 2 kişi ile 6 araca çarptı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Tabaklar Mahallesi Reşat Aker Sokak'ta meydana geldi. Direksiyon başında rahatsızlanan Ş.T. idaresindeki 34 BA 9873 plakalı cip, kontrolden çıktı. Cip, önce kafenin bahçesinde oturan 2 müşteriye çarptı ardından park halinde 1 cip, 1 minibüs, 1 hafif ticari araç, 1 otomobil ve 2 motosiklete çarptı. Kazada 7 araçta ve kafede hasar oluştu. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan 2 kafe müşterisi durumlarının iyi olduğunu belirtirken, kaza iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.