Bolu'da Kamyonla Çarpışma: 3 Yaralı
Mudurnu'da otomobilin kamyonla çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldılar.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Mudurnu-Akyazı kara yolunda Y.B. idaresindeki 71 DC 588 plakalı otomobil ile karşı şeritte ilerleyen L.A. yönetimindeki 14 ABF 587 plakalı kamyon çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile araçtaki L.B. ve M.M.B. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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