Bolu\'da Kar Yağışı Etkili Oldu

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BOLU'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, Sarıalan Yaylası ile çevresi beyaza büründü.

Kentin yüksek kesimlerinde hava sıcaklığının düşmesi sonrası kar yağışı etkili oldu. Kente 20 kilometre uzaklıktaki Kartalkaya Kayak Merkezi yolu üzerindeki Sarıalan Yaylası ile çevresi karla kaplandı. Öte yandan bazı bölgelerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Kar yağışının aralıklar ile etkili olması bekleniyor.

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,