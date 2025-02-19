Bolu'da Kar Yağışı Etkili Oldu - Son Dakika
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Bolu'da Kar Yağışı Etkili Oldu

Bolu\'da Kar Yağışı Etkili Oldu

Bolu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, Sarıalan Yaylası ve çevresini beyaza bürüdü. Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

19.02.2025 11:29  Güncelleme: 11:32
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BOLU'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, Sarıalan Yaylası ile çevresi beyaza büründü.

Kentin yüksek kesimlerinde hava sıcaklığının düşmesi sonrası kar yağışı etkili oldu. Kente 20 kilometre uzaklıktaki Kartalkaya Kayak Merkezi yolu üzerindeki Sarıalan Yaylası ile çevresi karla kaplandı. Öte yandan bazı bölgelerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Kar yağışının aralıklar ile etkili olması bekleniyor.

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bolu'da Kar Yağışı Etkili Oldu - Son Dakika

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