Bolu\'da Kar Yağışı Etkili Oldu

Kentin yüksek kesimlerinde hava sıcaklığının düşmesi sonrası kar yağışı etkili oldu. Kente 20 kilometre uzaklıktaki Kartalkaya Kayak Merkezi yolu üzerindeki Sarıalan Yaylası ile çevresi karla kaplandı. Öte yandan bazı bölgelerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Kar yağışının aralıklarla etkili olması bekleniyor.
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