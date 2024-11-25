Bolu'da Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

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BOLU'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Bolu Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan kar yağışı ve buzlanma sebebiyle il merkezi ve ilçelerimizdeki resmi ve özel tüm kurumlarımızda 26 Kasım Salı günü eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel aynı gün idari izinli sayılacaktır."