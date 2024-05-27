Bolu\'da kavga: Bıçaklanan kişi tedavi altına alındı

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Bolu'da iki gurup arasında çıkan kavgada bacağından bıçaklanan kişi tedavi altına alındı.

Aralarında husumet bulunan iki grup, Anıt Park'taki bir kafede karşılaştı. Taraflar arasında başlayan ve kısa sürede kavgaya dönüşen olayda S.G. (27) bacağından bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılan yaralı S.G'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan zanlılardan E.E. ile kardeşi S.E. ve 2 kişi, polis ekiplerince yakalandı.