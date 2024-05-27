Bolu'da kavga: Bıçaklanan kişi tedavi altına alındı - Son Dakika
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Bolu'da kavga: Bıçaklanan kişi tedavi altına alındı

Bolu\'da kavga: Bıçaklanan kişi tedavi altına alındı

Bolu'da husumetli iki grup arasında çıkan kavgada, Anıt Park'taki bir kafede S.G. isimli kişi bacağından bıçaklandı. Olayın ihbar edilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı S.G. Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumu iyi olduğu belirtildi. Kaçan zanlılar ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

27.05.2024 19:39
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Bolu'da iki gurup arasında çıkan kavgada bacağından bıçaklanan kişi tedavi altına alındı.

Aralarında husumet bulunan iki grup, Anıt Park'taki bir kafede karşılaştı. Taraflar arasında başlayan ve kısa sürede kavgaya dönüşen olayda S.G. (27) bacağından bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılan yaralı S.G'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan zanlılardan E.E. ile kardeşi S.E. ve 2 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

Kaynak: AA

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