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Bolu'da Kaybolduğunu İhbar Eden Kişi Alkollü Bulundu - Son Dakika
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Bolu'da Kaybolduğunu İhbar Eden Kişi Alkollü Bulundu

Bolu'da kayak merkezi Kartalkaya yolunda kaza yaptığını ve kaybolduğunu ihbar eden Ayhan Yaman, arama kurtarma ekipleri tarafından bulundu. Ancak Yaman, kaybolduğunu iddia ettiği noktadan 38 kilometre uzaklıkta, kent merkezinde alkollü olarak bulundu. Yaman'ın daha önce de benzer bir olaya karıştığı ortaya çıktı.

Bolu\'da Kaybolduğunu İhbar Eden Kişi Alkollü Bulundu
17.01.2024 - 16:44,  Güncelleme: 16:45
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BOLU'da, kayak merkezi Kartalkaya yolunda kaza yaptığı ve kaybolduğu ihbarında bulunan Ayhan Yaman (48) için arama kurtarma ekipleri seferber oldu. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinin telefon sinyalinden yerini tespit ettiği Ayhan Yaman, kaybolduğunu iddia ettiği noktadan 38 kilometre mesafede, kent merkezinde otomobilinde alkollü bulundu.

Saat 02.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Ayhan Yaman, Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda trafik kazası yaptığını ve kaybolduğunu belirterek yardım istedi. Bölgeye sağlık ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Bölgede arama yapan ekipler, kazaya ilişkin bir bulguya ve Ayhan Yaman'a ulaşamadı. Ekipler, Yaman'ın cep telefonu numarasının ait olduğu operatörle görüşerek, hangi baz istasyonundan sinyal aldığını sordu. Yaman'ın telefonunun Aktaş Mahallesi'nden sinyal verdiği belirlendi.

Polisin yaptığı araştırmada Ayhan Yaman, kaza yapıp kaybolduğunu iddia ettiği yerden 38 kilometre uzaklıktaki mahallede, otomobilinde alkollü bulundu. Yaman, ekiplere neden sahte ihbarda bulunduğunu bilmediğini ve alkolün etkisiyle yapmış olabileceğini söyledi.

Bu arada, Ayhan Yaman'ın 9 Kasım 2016 tarihinde de bunalıma girdiğini iddia ederek kendi evini yaktığı ortaya çıktı. Ayhan Yaman hakkında, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz yere meşgul etmekten işlem yapıldı.

Kaynak: DHA
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