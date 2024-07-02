Bolu'da kaza: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Bolu'da kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Bolu\'da kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Bolu'da D-100 kara yolunda meydana gelen kazada, bir otomobilin kavşaktan dönüş yapan başka bir otomobile çarpması sonucu Engin Gökdemir ve Sabri Gökdemir hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

02.07.2024 15:23
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BOLU'da D-100 kara yolunda otomobilin kavşaktan dönüş yapan otomobile çarpmasıyla meydana gelen ve ardından 2 aracın da karıştığı kazada Engin Gökdemir ile Sabri Gökdemir hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.45 sıralarında D-100 kara yolu Sanayi yan yol kavşağında meydana geldi. Ankara yönünden Bolu istikametine giden İbrahim Özdemir idaresindeki 34 F 8204 plakalı otomobil, kavşaktan sanayi yönüne giden Engin Gökdemir (60) yönetimindeki 81 ACR 539 plakalı otomobile çarptı. Çarpmayla ağır hasar alan otomobilin sürücüsü Gökdemir, yaklaşık 15 metre savruldu. Kazaya sürücüsü belirlenemeyen 34 LU 9313 plakalı otomobil ile Yılmaz Avcı yönetimindeki 81 DM 596 plakalı otomobil de karıştı. Kazanın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücülerinden Engin Gökdemir ile aynı araçta bulunan Sabri Gökdemir yaşamını yitirirken, sürücülerden İbrahim Özdemir ile 34 LU 9313 plakalı otomobilde bulunan Ünal Karahan ve Özay Özalp yaralandı. Yaralılar sevk edildikleri hastanede tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

İtfaiye, Bolu, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da kaza: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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