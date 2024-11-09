Bolu'da Kazan Dairesinde Yangın

Bolu'da bir iş yerinin kazan dairesinde çıkan yangın söndürüldü.
Aktaş Mahallesi Nazlı Sokak'ta bir iş yerinin kazan dairesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.
Yangın nedeniyle kazan dairesinde hasar oluştu.
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