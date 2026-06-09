Bolu'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 73 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.
Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında yürüttükleri istihbari faaliyetler sonucu 1 şüphelinin yasa dışı kenevir ekimi yaptığı bilgisine ulaştı.
Belirlenen bölgede yapılan aramada 73 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, zanlı R.Y, gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.Y. tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Bolu'da Kenevir Operasyonu: 73 Kök Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?