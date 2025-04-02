Bolu\'da Kitap Okuma Meydan Okuması

İl bürokratları, gençlere meydana okudu: "Peki ya siz kitap okuyor musunuz?"

BOLU - Bolu'da kitap okuma farkındalığını artırmak hedefiyle, il bürokratları "Peki ya siz kitap okuyor musunuz?" diyerek gençlere videolu meydan okudu.

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde Kütüphaneler Haftası çerçevesinde, kitap okuma farkındalığını artırmak amacıyla il bürokratları bir meydan okuma videosu hazırlandı. Bolu Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever'in "Adalet bilgiyle güçlenir, kitaplar en büyük rehberdir" sözleriyle başlayan video, meydan okuma formatında ilerledi. Başsavcı Cansever'in yönelttiği "Ben okuyorum, ya siz?" sorusu, sırasıyla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, İl Emniyet Müdürü Celal Dalman, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, İl Sağlık Müdürü Abdullah Danışman, Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Emre Gürsoy, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemal Keskin ve İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü tarafından yanıtlandı.

Protokol üyeleri, kitap okuma alışkanlığının bireysel gelişim kadar toplumsal ilerleme için de büyük önem taşıdığına dikkat çekerken, meydan okuma Bolu Valisi Abdülaziz Aydın'ın sözleriyle sona erdi. Vali Aydın, "Biz her kitapla biraz daha büyüyor, her kelimeyle kendimizi geliştiriyoruz. Peki ya siz, bugün hangi kitabın sayfalarında yeni dünyalar keşfettiniz?" ifadeleriyle kitaba ve bilgiye verilen önemin altını çizdi.