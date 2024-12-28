Bolu'da Kızıl Geyik Görüntülendi

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Bolu'da nadir görülen kızıl geyik karla kaplı yolda görüntülendi

BOLU - Bolu'da nadir olarak görülen kızıl geyik, karla kaplı Abant Gölü Milli Parkı yolu üzerinde cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Bolu'nun yüksek kesimlerinde dün kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı sebebiyle yüksek rakımdaki dağlar beyaz örtüyle kaplandı. Kar nedeniyle ormanda yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar merkez kesimlere inmeye başladı. Abant Gölü Milli Parkı yolu üzerinde kızıl geyik görüntülendi. O anlar vatandaş kamerasına yansıdı. Yol üzerinden ormanlık alana giren ve bir süre yiyecek arayan kızıl geyik bölgeden uzaklaştı.