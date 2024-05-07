Bolu'da klima takarken düşen kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Bolu'da klima takarken düşen kişi hastaneye kaldırıldı

Bolu\'da klima takarken düşen kişi hastaneye kaldırıldı

Bolu'nun Semerkant Mahallesi'nde bir apartmanın ikinci katında klima takan O.Y, dengesini kaybederek düştü. Düşerken beton korumalık ve çanak antene çarpan O.Y, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralı, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

07.05.2024 17:47
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Bolu'da klima taktığı sırada ikinci kattan düşen kişi hastaneye kaldırıldı.

Semerkant Mahallesi Mürteza Bey Sokak'taki bir apartmanın ikinci katında klima takan O.Y, dengesini kaybederek düştü. Düşerken apartmanın giriş kapısı üzerinde bulunan beton korumalık ile çanak antene çarpan O.Y, yaralandı.

İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılan yaralının, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bolu'da klima takarken düşen kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da klima takarken düşen kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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