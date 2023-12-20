Bolu\'da komşusunun kızına cinsel istismarda bulunan sanığa 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Bolu'da komşusunun kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık S.B. (81), cinsel istismara uğradığı öne sürülen E.Ç.(12) ve yakınları, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.

Mağdur E.Ç, komşusu olan sanığın cinsel istismarına uğradığını belirterek şikayetçi olduğunu söyledi.

Sanık S.B. ise kendisinin suçsuz olduğunu savunarak, mağdurun dedesi ile aralarında husumet bulunduğunu belirtti.

Mağdurun olay günü evinin bahçesine girdiğini kabul eden S.B, kızın kim olduğunu anladıktan sonra dedesi ile aralarında devam eden dava olduğunu söyleyerek kendisini zorla dışarı çıkardığını iddia etti.

Mahkeme heyeti, "basit cinsel saldırı" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası verdiği sanık S.B'nin tutukluluk halinin devamına hükmetti.