Bolu'da Kültür ve Turizm Bakanlığı Yardım ve Destekleri Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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Bolu'da Kültür ve Turizm Bakanlığı Yardım ve Destekleri Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Bolu\'da Kültür ve Turizm Bakanlığı Yardım ve Destekleri Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Bolu'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sağlanan yardım ve destekler hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya Bolu ve ilçe belediyeleri ile İl Özel İdaresi yetkilileri katıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürü, katılımcılara alt ve üstyapı destekleri, kültürel etkinliklere verilen yardımlar ve tarihi dokunun korunması için yapılan mali yardımlar hakkında bilgi verdi. Toplantı, soru cevap bölümünün ardından sona erdi.

08.05.2024 12:38  Güncelleme: 12:42
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Bolu'da Kültür ve Turizm Bakanlığının yardım ve destekleri konusunda bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü seminer salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Bolu ve ilçe belediyelerin yetkilileri ile İl Özel İdaresi yetkilileri katıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, katılımcılara, Bakanlık tarafından sağlanan alt ve üstyapı destekleri, kültürel etkinliklere verilen yardımlar, tarihi dokunun korunması için sokak sağlıklaştırma ve tescilli evlere mali yardım konuları ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu hakkında bilgi verdi.

Toplantı, soru cevap bölümünün ardından sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bolu'da Kültür ve Turizm Bakanlığı Yardım ve Destekleri Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da Kültür ve Turizm Bakanlığı Yardım ve Destekleri Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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