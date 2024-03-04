Bolu\'da meyve ağaçları çiçek açarken yüksek kesimlerde kar görülüyor

Ramazanın geleneği: Mahyalar İstanbul'daki camilere asılmaya başlandı

On bir ayın sultanı ramazanın geleneği olan mahyalar, İstanbul'daki camilere asılmaya başlandı. Osmanlı Devleti'nde başlayan bu geleneğin son mahyacısı olan Kahraman Yıldız ve ekibi, İstanbul'da Eyüpsultan Camisi'nin minarelerine mahyaları asmaya başladı. Bu yılın tema olarak belirlenen 'ramazan ve ahiret bilinci' doğrultusunda yazılan mahyalar, camilerin süsü olacak. Yıldız, mesleğini 50 yıldan fazladır sürdürdüğünü ve İstanbul'daki selatin camilerine mahya asacaklarını belirtti. Mahyaların asırlardır Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yaptırıldığını ve bu geleneği yaşatmaya çalıştıklarını söyleyen Yıldız, mesleğinin son ustası olmak istemediğini ve yeni arkadaşların bayrağı devralmasını umduğunu ifade etti.