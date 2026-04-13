Bolu\'da Minibüs Devrildi

Bolu'da devrilen minibüsün sürücüsü hafif yaralandı.
Seben'den Bolu istikametine seyreden H.T. yönetimindeki 14 AY 102 plakalı minibüs, Karacasu beldesi mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araçtan vatandaşların yardımıyla çıkarılan hafif yaralı sürücü, sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?