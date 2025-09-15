Bolu\'da Motosiklet Kazası: 4 Yunus Polisi Yaralandı

Bolu'da iki motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan 4 yunus polisinin tedavileri tamamlandı.
D-100 kara yolundan Bolu Dağı istikametine seyreden iki motosikletli yunus ekibi, Beşkavaklar Mahallesi'nde ıslak zemin nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmeleri sonucu devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler dahil 4 yunus polisi yaralandı.
Yaralılar, sağlık görevlilerince Bolu İzzet Baysal Eğitim Araştırma Hastanesi ile İzzet Baysal Köroğlu Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.
Polisler, tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.
