Bolu\'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralı

Bolu'da seyir halindeyken devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Sağlık çalışanı M.Ö. idaresindeki 34 NAT 164 plakalı motosiklet, Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi rampasında kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
