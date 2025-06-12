Bolu'da çıkan orman yangını, erken müdahaleyle büyümeden söndürüldü.
Merkeze bağlı Çaltepe Orman İşletme Şefliği sınırlarında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.
Alevler, Değirmenbeli köyü muhtarı ve vatandaşlar tarafından, Orman Genel Müdürlüğünce verilen su tankerleriyle hızlı müdahaleyle kontrol altın alındı.
Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de bölgede soğutma çalışması yaptı.
Son Dakika › Güncel › Bolu'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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