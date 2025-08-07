Bolu\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

BOLU'da çıkan orman yangını, yaklaşık 1,5 saatte büyümeden kontrol altına alındı.

Bolu- Mudurnu kara yolunun Pelitcik köyü mevkisi yakınlarındaki ormanda, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Köylülerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri ile yangın söndürme helikopteri ve Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri sevk edildi. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale etti. Köyde yaşayanlar da yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 1,5 saatte, büyümeden kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.