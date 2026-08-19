Bolu'da orman yangını kontrol altında
Bolu'daki orman yangını, karadan müdahaleyle kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.
Bolu'da çıkan orman yangını karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Merkez ilçeye bağlı Ağaççıyan köyü mevkisinde yerleşim alanına yakın ormanlık bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.
Karadan müdahaleyle alevleri kontrol altına alan ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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