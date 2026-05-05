Bolu'da Orman Yangınları Toplantısı

Bolu'da "Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu Toplantısı" yapıldı.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Vali Abdulaziz Aydın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yürütülen ve planlanan çalışmalar ele alındı.

Toplantıda, orman yangını riskine karşı alınması gereken önleyici ve koruyucu tedbirler, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, erken uyarı ve hızlı müdahale kapasitesinin artırılması konularının kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Ayrıca, ormanlık alanlardaki denetim faaliyetleri, yangına hassas bölgeler başta olmak üzere gerekli ekip ve ekipman planlamalarının yapılması ile kamuoyunun bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetler de görüşüldü.

AK Parti Bolu Milletvekili Coşkunyürek Bolu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi inşaatında inceleme yaptı

AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, 250 yataklı Bolu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Coşkunyürek, AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, beraberindeki teşkilat mensupları ve İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileriyle hastane şantiyesini ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Coşkunyürek, Bolu'nun "sağlık üssü" olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini kaydetti.

Hastanenin teknik donanımıyla Türkiye'deki sayılı projelerden biri olacağını belirten Coşkunyürek, "Hastanede 7-8 büyüklüğündeki depremlere dayanıklılık sağlayacak 184 deprem izolatörü kullanılacak. Sistemde ayrıca 'sismik damper' olarak bilinen 64 sönümleyici yer alacak. Bu teknoloji sayesinde şiddetli deprem anında dahi hastanede ameliyatlar kesintisiz sürdürülebilecek. Yurt dışından temin edilen izolatörlerin mayıs ayı sonu itibarıyla haftalık periyotlarla şantiyeye ulaşması ve montajın başlaması bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Coşkunyürek, inşaatı tamamlandığında hastanenin sadece Bolu'ya değil, tüm bölgeye hizmet vereceğini kaydetti.