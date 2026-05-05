Bolu'da Orman Yangınları Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bolu'da Orman Yangınları Toplantısı

05.05.2026 18:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Aydın başkanlığında yangınlarla mücadele toplantısı yapıldı, önlemler değerlendirildi.

Bolu'da "Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu Toplantısı" yapıldı.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Vali Abdulaziz Aydın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yürütülen ve planlanan çalışmalar ele alındı.

Toplantıda, orman yangını riskine karşı alınması gereken önleyici ve koruyucu tedbirler, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, erken uyarı ve hızlı müdahale kapasitesinin artırılması konularının kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Ayrıca, ormanlık alanlardaki denetim faaliyetleri, yangına hassas bölgeler başta olmak üzere gerekli ekip ve ekipman planlamalarının yapılması ile kamuoyunun bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetler de görüşüldü.

AK Parti Bolu Milletvekili Coşkunyürek Bolu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi inşaatında inceleme yaptı

AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, 250 yataklı Bolu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Coşkunyürek, AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, beraberindeki teşkilat mensupları ve İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileriyle hastane şantiyesini ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Coşkunyürek, Bolu'nun "sağlık üssü" olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini kaydetti.

Hastanenin teknik donanımıyla Türkiye'deki sayılı projelerden biri olacağını belirten Coşkunyürek, "Hastanede 7-8 büyüklüğündeki depremlere dayanıklılık sağlayacak 184 deprem izolatörü kullanılacak. Sistemde ayrıca 'sismik damper' olarak bilinen 64 sönümleyici yer alacak. Bu teknoloji sayesinde şiddetli deprem anında dahi hastanede ameliyatlar kesintisiz sürdürülebilecek. Yurt dışından temin edilen izolatörlerin mayıs ayı sonu itibarıyla haftalık periyotlarla şantiyeye ulaşması ve montajın başlaması bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Coşkunyürek, inşaatı tamamlandığında hastanenin sadece Bolu'ya değil, tüm bölgeye hizmet vereceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da Orman Yangınları Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor
Bodrum FK, Süper Lig ateşini yaktı Bodrum FK, Süper Lig ateşini yaktı
Gençlerbirliği’nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı
Ukrayna’ya yönelik saldırılarda 14 kişi öldü Ukrayna'ya yönelik saldırılarda 14 kişi öldü
Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı

18:45
Real Madrid’in büyük hayali Kenan Yıldız
Real Madrid'in büyük hayali Kenan Yıldız
18:31
Trump’tan yanındaki çocuklara “İran“ mesajı
Trump'tan yanındaki çocuklara "İran" mesajı
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:41
Ordu’da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
16:31
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 19:17:43. #7.13#
SON DAKİKA: Bolu'da Orman Yangınları Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.