Bolu'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Merkeze bağlı Yenicepınar köyü yakınlarındaki çöplerin atıldığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Otluk alana yayılan yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Bolu Belediyesi bağlı itfaiye ekipleri ile Bolu Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.
Ekipler, yangını civardaki meşelik alanlar ile ormana sıçramadan söndürdü.
Son Dakika › Güncel › Bolu'da Otluk Alanda Yangın Söndürüldü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?