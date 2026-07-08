Bolu'da Otobüs Kazası: 15 Yaralı - Son Dakika
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Bolu'da Otobüs Kazası: 15 Yaralı

Bolu\'da Otobüs Kazası: 15 Yaralı
08.07.2026 07:14
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Bolu'da bir yolcu otobüsü bariyere çarptı, 15 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde bariyere ve dinlenme tesisi girişindeki tabelaya çarpan yolcu otobüsündeki 15 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden F.A. idaresindeki 46 DC 111 plakalı yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyere, ardından dinlenme tesisi girişindeki tabelaya çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada, aralarında sürücünün de olduğu 5'i ağır 15 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

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