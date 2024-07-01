Bolu'da Otomobil Duvara Çarptı, Sürücü Hayatını Kaybetti

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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde otomobili ile duvara çarpan sürücü yaşamını yitirdi.

Bolu'dan Mudurnu istikametine seyreden H.K. (61) yönetimindeki 14 ACL 247 plakalı otomobil, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki duvara çarptı.

Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisi ile bulunduğu yere sıkışan ve ağır yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından Mudurnu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü H.K, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.