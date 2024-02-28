Bolu'da Otomobil Kaza Yaptı, 1 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Bolu'da Otomobil Kaza Yaptı, 1 Kişi Yaralandı

Bolu\'da Otomobil Kaza Yaptı, 1 Kişi Yaralandı

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin bariyere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

28.02.2024 11:07  Güncelleme: 11:09
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Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Mengen'den Bolu yönüne giden E.C. idaresindeki 34 TH 3922 plakalı otomobil, Eskiçağa köyü kavşağında bariyere çarptı.

Kazada araçta yolcu olarak bulunan S.C. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bolu'da Otomobil Kaza Yaptı, 1 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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