Bolu'da Özel Halk Otobüslerine Zam Yapıldı - Son Dakika
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Bolu'da Özel Halk Otobüslerine Zam Yapıldı

Bolu\'da Özel Halk Otobüslerine Zam Yapıldı

Bolu Belediye Meclisi, Bolu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın talebi üzerine özel halk otobüslerinde bilet fiyatlarına zam yapılmasını onayladı. Tam bilet fiyatı 15 liradan 25 liraya, öğrenci bileti ise 11 liradan 18 liraya yükseltildi. Ayrıca taksilerde açılış ücreti 40 lira, en kısa mesafe ücreti ise 100 lira olarak belirlendi.

10.05.2024 17:19
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Bolu'da özel halk otobüslerinde uygulanan bilet fiyatlarına zam yapıldı.

Bolu Belediye Meclisi mayıs ayı 2. toplantısında Bolu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının talebi üzerine özel halk otobüsü bilet fiyatlarına zam yapılmasına dair gündem maddesi görüşüldü.

Tüm meclis üyelerinin oy birliğiyle onaylanan gündem maddesi ile özel halk otobüslerinde tam bilet fiyatı 15 liradan 25 liraya, öğrenci bileti ise 11 liradan 18 liraya yükseltildi.

Taksilerde ise açılış ücreti 40 lira olarak belirlenirken en kısa mesafe ücretinin ise 100 lira olması oy çokluğuyla kabul edildi.

Kaynak: AA

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