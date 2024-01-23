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Bolu'da park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Bolu'da park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Bolu'nun Merkeze bağlı Yolçatı köyünde park halindeki H.Ö'ye ait 14 ABN 424 plakalı otomobilde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak otomobilde büyük çaplı hasar meydana geldi.

Bolu\'da park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
23.01.2024 - 08:57,
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Bolu'da park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

Merkeze bağlı Yolçatı köyünde park halindeki H.Ö'ye ait 14 ABN 424 plakalı otomobilde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle otomobilde büyük çaplı hasar oluştu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bolu'da park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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