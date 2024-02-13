Bolu'da park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Bolu'da park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Bolu\'da park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Bolu'nun Sümer Mahallesi Cihangir Sokak'ta A.Y'ye ait park halindeki 34 ED 4852 plakalı otomobilde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını başarılı bir şekilde söndürdü. Ancak yangın sonucunda araçta büyük çapta hasar meydana geldi.

13.02.2024 13:39  Güncelleme: 13:41
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Bolu'da park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sümer Mahallesi Cihangir Sokak'ta A.Y'ye ait park halindeki 34 ED 4852 plakalı otomobilde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle araçta büyük çapta hasar oluştu.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bolu'da park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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