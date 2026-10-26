Bolu\'da polisler Cumhuriyet\'in 103. yılında öğrencilerle 103 uçurtma uçurdu

Bolu'da polisler Cumhuriyet'in 103. yılında öğrencilerle 103 uçurtma uçurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu'da polis ekipleri Cumhuriyet'in 103. yıldönümü için Gazi Paşa Ortaokulu bahçesinde öğrencilerle uçurtma şenliği düzenledi. Polisler öğrencilerle Türk bayrağı desenli 103 uçurtma uçurdu; etkinlikte yarışmalar yapıldı ve öğrencilere Türk bayrağı hediye edildi.
BOLU'da polis ekipleri Cumhuriyetin 103'üncü yıldönümü nedeniyle öğrencilerle birlikte gökyüzüne Türk bayrağı desenli 103 uçurtmayı birlikte uçurdu.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Cumhuriyetin 103'üncü yıldönümü nedeniyle uçurtma şenliği düzenlendi. Karaçayır Mahallesinde bulunan Gazi Paşa Ortaokulunun bahçesinde polisler Cumhuriyetin 103. yılına özel hazırlanan Türk bayrağı desenli 103 uçurtmayı öğrencilerle birlikte gökyüzüyle buluşturdu. Öğrenciler polislerle birlikte uçurtmalarını uçururken halat çekme, çuval yarışmalarıyla da doyasıya eğlendiler. Etkinlik sonunda öğrencilere Türk bayrağı hediye edildi.
Kaynak: DHA
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