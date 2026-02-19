Bolu\'da Ramazan Etkinlikleri

Bolu'da okullarda ramazan ayının başlaması dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Öğrencilerin paylaşma bilincini artırmaya, yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendirmeye, birlik ruhu, adalet, merhamet ve vatanseverlik gibi milli ve manevi değerleri geliştirmeye yönelik eğitsel ve sosyal etkinlikler "Maarifin Kalbinde Ramazan" teması kapsamında yapılmaya başlandı.

Bolu'da bulunan okulların koridorlarında öğrenciler geleneksel kıyafetleriyle maniler okuyarak çeşitli gösteriler sahneledi.

Seben ve Yeniçağa ilçelerinde öğrenciler nostaljik kıyafetler giyerek ilçe merkezinde yürüyüş yaptı.

Davul eşliğinde maniler okuyarak yürüyüş yapan öğrencileri, bazı sürücüler de araçlarından korna çalarak destekledi.

Yeniçağa ilçesinde bulunan bir anaokulunun öğrencileri, hazırladıkları imsakiyeleri kamu kurumlarına dağıttı.