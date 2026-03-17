Bolu'da Restorana Silahlı Saldırı - Son Dakika
17.03.2026 19:11
Kapalı alkollü restorana motosikletli şahıslarca ateş açıldı, polis yakalama çalışmasına başladı.

BOLU'da ramazan ayı nedeniyle kapalı olan alkollü restoran gece saatlerinde motosikletli iki şüpheli tarafından kurşunlandı. Kurşunların isabet ettiği iş yerinin camları zarar görürken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, gece saatlerinde Kılıçarslan Mahallesi Kuvayi Milliye Bulvarı üzerinde bulunan alkollü restoranda meydana geldi. Gece saatlerinde motosiklet ile restoranın önüne gelen iki şüpheli işyerine art arda ateş etti. İki şüpheli olayın ardından geldikleri motosikletle kaçtı. Kurşunların isabet ettiği restoranın camları hasar gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede restoranın önünde 7 adet boş kovan bulundu. Restoranın ramazan ayı nedeniyle kapalı olduğu öğrenildi. Polis ekipleri restoranı kurşunlayan motosikletli 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

