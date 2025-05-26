Bolu'da sağanak ve fırtına hayatı felç etti: Yollar göle döndü

Bolu'da ağaçlar devrildi, yollar göle döndü

BOLU - Bolu'da aniden bastıran sağanak yağış ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ara sokak adeta göle dönerken, yaklaşık 8 metrelik bir ağaç fırtına sebebiyle araçların üzerine devrildi.

Bolu'da öğle saatlerinde güneşli hava yerini sağanağa bıraktı. Şiddetli yağış nedeniyle D-100 karayolunun İzzet Baysal Sanayi Sitesi girişi yan yolunu su bastı. Yolda biriken su nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Ayrıca Sanayi Sitesi içerisinde bulunan yaklaşık 8 metre uzunluğundaki bir ağaç ise fırtınaya dayanamayarak devrildi. Ağaç, park halindeki bir aracın üzerine düştü. Kamyonda maddi hasar meydana gelirken, olayda yaralanan olmadı. Belediye ekipleri, su biriken alanlarda tahliye çalışması yaparken, devrilen ağacın kaldırılması için çalışma yapılacak. Yarım saatlik sürede etkili olan yağış etkisini yitirdi.

Sanayi esnafı Sami Günenç, "Ağaç devrildi. Demirler olmasaydı aracın pestili çıkardı" dedi.