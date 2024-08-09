Bolu'da Su Kirliliğine Karşı Denetimler: 16 İşletmeye Ceza Verildi, 61 Tesis Faaliyetten Men Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bolu'da Su Kirliliğine Karşı Denetimler: 16 İşletmeye Ceza Verildi, 61 Tesis Faaliyetten Men Edildi

Bolu\'da Su Kirliliğine Karşı Denetimler: 16 İşletmeye Ceza Verildi, 61 Tesis Faaliyetten Men Edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde, Bolu'da Büyüksu Deresi ve Gerede Çayı'nda artan kirlilik ihbarları üzerine 16 işletmeye ceza verildi ve 61 tesis faaliyetten men edildi.

09.08.2024 11:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Bolu'da Büyüksu Deresi ve Gerede Çayı'nda artan kirlilik ihbarları üzerine yapılan denetimlerde, çevre mevzuatına aykırı faaliyet gösteren 16 işletmeye toplam 12 milyon 594 bin lira ceza verildi, su kirliliğine yol açan 61 tesis faaliyetten men edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bolu kent merkezinden geçen Büyüksu Deresi ve Gerede Çayı'na yönelik son dönemde artan çevre kirliliği ihbarları üzerine harekete geçildi. Su kirliliğinin tespit edilmesi üzerine bölgedeki tesislerde denetim çalışmaları artırıldı.

Bu kapsamda son 2 ayda yapılan 39 denetimde, atık su arıtma tesislerinden alınan 35 numune analiz edildi. Çevre mevzuatına aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen 16 işletmeye toplam 12 milyon 594 bin lira ceza uygulandı. Bakanlık, Gerede ilçesinde yapılan denetimlerde, su kirliliğine neden olduğu tespit edilen 60 deri işletmesi ve 1 kemik unu üretim tesisinin de faaliyetini durdurdu.

Bolu Belediyesine 1 milyon lirayı aşan ceza

Bakanlık denetim ekipleri, Bolu Belediyesine ait atıksu arıtma tesisinde de incelemelerde bulundu.

Denetimlerde, atık suların yalnızca bir kısmının arıtıldığı, büyük kısmının ise arıtılmadan doğrudan Büyüksu Deresi'ne verildiği belirlendi.

Alınan numunelerde, deşarj edilen suyun çevre mevzuatında izin verilen kirlilik değerlerinin yaklaşık 26 katı fazla kirlilik içerdiği tespit edildi. Bu ihlal nedeniyle Bolu Belediyesine 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında 1 milyon 161 bin 568 lira ceza verildi.

Ayrıca, sorumlular hakkında adli süreç başlatıldı.

Açıklamada, çevreyi koruma adına denetimlerin hız kesmeden devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Gerede, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da Su Kirliliğine Karşı Denetimler: 16 İşletmeye Ceza Verildi, 61 Tesis Faaliyetten Men Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:34 “Altın üretimi durdu“ iddialarına Darphane’den yanıt "Altın üretimi durdu" iddialarına Darphane'den yanıt
11:43 9 kişinin öldüğü kazada şoförle ilgili yeni iddia: Direksiyon başında kalp krizi geçirmiş 9 kişinin öldüğü kazada şoförle ilgili yeni iddia: Direksiyon başında kalp krizi geçirmiş
11:08 Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı
09:38 9 kişinin öldüğü kazanın görgü tanığı: Selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı 9 kişinin öldüğü kazanın görgü tanığı: Selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı
07:53 Ankara’da yolcu otobüsü köprünün ayağına saplandı 9 kişi öldü, 26 kişi yaralandı Ankara'da yolcu otobüsü köprünün ayağına saplandı! 9 kişi öldü, 26 kişi yaralandı
18:17 Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu İlkay Gündoğan, transfer iddialarına son noktayı koydu Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu! İlkay Gündoğan, transfer iddialarına son noktayı koydu
17:51 Her yerde aranan adam, traktör lastiğinin altında ölü bulundu Her yerde aranan adam, traktör lastiğinin altında ölü bulundu
17:45 Cezaevi aracının altına uyuşturucu poşeti zulaladı O anlar kamerada Cezaevi aracının altına uyuşturucu poşeti zulaladı! O anlar kamerada
17:38 Böyle ders olmaz olsun Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, kendi futbolcularını gasp ettirdi Böyle ders olmaz olsun! Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, kendi futbolcularını gasp ettirdi
17:36 Medyaradar adalet bekliyor Medyaradar adalet bekliyor
17:28 Prof. Dr. Oytun Erbaş: Cinsiyet değiştirmek popüler olduğu için özendirici Prof. Dr. Oytun Erbaş: Cinsiyet değiştirmek popüler olduğu için özendirici
17:04 Babanın, kızıyla sevgili olmak isteyen erkeklere verdiği nasihat tartışma yarattı Babanın, kızıyla sevgili olmak isteyen erkeklere verdiği nasihat tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 13:18:01. #1.12#
SON DAKİKA: Bolu'da Su Kirliliğine Karşı Denetimler: 16 İşletmeye Ceza Verildi, 61 Tesis Faaliyetten Men Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement