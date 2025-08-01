Bolu'da Sulama Göleti Kurudu

BOLU'da sulama göleti kuruma noktasına gelirken, balıklar suyun kaldığı noktada birikmeye başladı.Merkeze bağlı Çepni köyü Aşağı Mahalle'de bulunan tarımsal sulama göleti, sıcak hava ve sulama faaliyetleri nedeniyle kuruma noktasına geldi. Yaklaşık 200 metre uzunluğu bulunan gölette balık belli bir noktada birikirken, çamurla kaplanan göl yüzeyinin birçok noktasında balıkların öldüğü görüldü.

Haber – Kamera: Oğuzhan EKE/BOLU