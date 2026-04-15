Bolu'da Tanker Kazası: Ulaşım Tek Şeritten Kontrol Altında

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde lastiği patlayan tanker kazaya yol açtı.

Otoyolun Ankara istikameti Çaydurt mevkisinde C.T. idaresindeki 27 ANL 388 plakalı tankerin lastiği patladı.

Fırlayan lastik, aynı yönde seyreden A.H. yönetimindeki 52 PA 330 plakalı kamyona çarptı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Yaralananın olmadığı kazada, otoyolda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.